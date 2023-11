Grundy R-V School District announces students making the Honor Roll

The Grundy County R-V School District recently unveiled the names of students who made the honor roll for the first quarter in grades 6 through 12.

Students by Grade:

Seniors Corbin Axtell Cooper Coffman Eric Davidson Raegen Griswold Makina Limkemann Molly Milazzo Kaylee Fischer Slade Hill Carley McBee Layton Stonger Chloe Weske

Juniors Adysan Rains Mason Rayl Kaleb Bower Bradyn Randall Trever Sykes

Sophomores Kinsley Allnutt Kruz Belvel Carson Reeter Lexa Stonger Jacob Black Brady Moore Hayden Pipes Ryker Summers



Freshmen Kash Barlow Adalynn Bower Audrey Coffman Arabella Hanes Bethany White Sahavanna Ortega-Nunley



Eighth Grade Kruiz Allnutt Adrian Boren Leah Carver Bronson Pipes Hannah Roberts Quin Weldon

Seventh Grade Ivy Allnutt Riley Holtman Carson Kasinger Alanna Rains Colt Berry Jackson Black Annabel Yarbrough

Sixth Grade Scarlette Lea Maggi Merriman Maci Novak Keiton Parsons Thomas Wilson Kailynn Hayden