Livingston County Fair officials announce horse show results

Livingston County Fair officials have announced the results of the horse show:

Clover kid participants:

Gabrielle Barnett

Reata Mccracken

Age 11-13 Age 14 and over

Showmanship

Glenna Barnett Samantha Rounkles Gracelynn Barnett Maggie Horton McKinlee Fletcher Kadie Rounkles Taylor Peniston Kasey Waterman Charley Peniston Karlie Waterman Halli Anderson

Horsemanship

Glenna Barnett Samantha Rounkles Charley Peniston Kadie Rounkles Taylor Peniston Maggie Horton Gracelynn Barnett Karlie Waterman Halli Anderson Kasey Waterman McKinlee Fletcher

Pleasure

Glenna Barnett Kadie Rounkles Taylor Peniston Samantha Rounkles McKinlee Fletcher Maggie Horton Charley Peniston Karlie Waterman Gracelynn Barnett Kasey Waterman Halli Anderson

Egg & Spoon

Hallie Anderson Kadie Rounkles Taylor Peniston Samantha Rounkles McKinlee Fletcher Maggie Horton Glenna Barnett Kasey Waterman Charley Peniston Karlie Waterman Gracelynn Barnett

Poles

Taylor Peniston Kadie Rounkles Charley Peniston Samantha Rounkles Gracelynn Barnett Karlie Waterman Glenna Barnett Kasey Waterman Halli Anderson

Flags

Taylor Peniston Samantha Rounkles Gracelynn Barnett Kadie Rounkles Glenna Barnett Maggie Horton Halli Anderson Karlie Waterman

Barrels

Charley Peniston Samantha Rounkles Taylor Penison Kadie Rounkles Gracelynn Barnett Kasey Waterman Glenna Barnett Karlie Waterman Halli Anderson Maggie Horton

Trail

Charley Peniston Samantha Rounkles Gracelynn Barnett Kasey Waterman Glenna Barnett Kadie Rounkles McKinlee Fletcher Maggie Horton Taylor Peniston Karlie Waterman Halli Anderson

Overall Grand Champion Horseman – Samantha Rounkles

Overall Reserve Grand Champion Horseman – Kadie Rounkles

Grand Champion Performance – Samantha Rounkles

Reserve Grand Champion Performance – Glenna Barnett

Grand Champion Games – Samantha Rounkles

Reserve Grand Champion Games – Kadie Rounkles

High point winner – Samantha Rounkles

2 nd high point winner – Kadie Rounkles

3rd high point winner – Glenna Barnett

