Student awards for freshman through junior classes at Trenton High School for the 2022 – 2023 school year

Grand River Technical School Honor Roll

1st Quarter Director’s Honor Roll Jessika Kennedy, Lance Polk GRTS Honor Roll Emily Bennett, Dagan Burkeybile, Samuel Gibson, Kara Little, Hunter McAtee, Gabe Novak, Hannah Oshel, Leah Roach, Bradyn Sager, Mercy Schweizer, Dylan Smith, Maverick Sole, Tymberlyn White 2nd Quarter Director’s Honor Roll Jessika Kennedy, Lance Polk GRTS Honor Roll Emily Bennett, Dagan Burkeybile, Jaiden Carter, Kara Little, Hannah Oshel, Ayden Owen, Mercy Schweizer, Dylan Smith, Maverick Sole 3rd Quarter Director’s Honor Roll Leah Roach GRTS Honor Roll Dagan Burkeybile, Kara Little, Gabe Novak, Hannah Oshel, Ayden Owen, Lance Polk, Mercy Schweizer, Maverick Sole